Komfort-Campingpark Burgstaller am Millstätter See

Bekannt ist der Campingplatz aber auch für seine innovative Infrastruktur, die vom sich mit der Sonne drehenden Stellplatz über eine Vielzahl von Sport- und Freizeiteinrichtungen bis hin zu den „unglaublichsten“ Sanitäreinrichtungen Europas reicht. Die Themen der einzelnen Sanitärgebäude reichen vom Dschungel bis zum Piratenschiff mit stündlicher Kanonen-Show. Seit 2019 gibt es auch das neueste Gebäude, in dem die Kinder in einem lebensgroßen U-Boot duschen können. Auch ein neuer großer Indoor-Spielbereich wurde geschaffen, der in seiner Detailverliebtheit seinesgleichen sucht, angeschlossen an Jugendraum und Kino, Aussichtsturm und Bibliothek.