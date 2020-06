Kur-Gutshof-Camping Arterhof

Wärmende Elemente im Winter

Gerade im Winter bei Frost und Schnee wird es besonders wohlig in der Vitalwelt auf dem Arterhof, zum Beispiel bei einem Bad im kristallklaren und 30°C warmen Wasser im ersten tropischen Naturhallenbad Deutschlands, in der Saunalandschaft oder im dampfenden Thermal-Aussenbecken, befüllt mit original 34° C warmen Bad Birnbacher Heilwasser.

Das wetterfest angelegte Terrain, Extraklasse-Plätze mit eigenem Badezimmer, das Premium- Sanitärgebäude, Gasstraße und frostsichere Wasser- / Abwasserversorgung macht Wintercamping zum reinen Vergnügen.