Tipp des Monats: Rubi-Camp

Moderne Standards und Liebe zum Detail

Doch der Erfolg blieb bei Rubi-Camp nicht aus. „Wir haben inzwischen so viele Urlauber, die lieber zu uns ins Allgäu kommen als in andere Alpenregionen“ erzählt sie voller Stolz. „Die haben Ihre Liebe zum Allgäu entdeckt und fühlen sich bei uns pudelwohl“. Außerdem steht mit Schwiegersohn Frank inzwischen eine tatkräftige Hilfe zur Seite. Stolz ist auch Alois. Er begeistert sich besonders für technische Details, die dem Gast Freude und Vorteile bereiten. So der Skischuh-Trockner, der sich ebenso perfekt für alle Jahreszeiten für nasse Ausrüstungen, Rucksäcke und Kleidungsstücke eignet wie für das Aufhängen der Skischuhe. „Der läuft fast das ganze Jahr auf Hochtouren“ berichtet er lachend und weiß genau, dass er da etwas genau richtig gemacht hat. Das 55 Meter lange Wirtschaftsgebäude beherbergt neben den üblichen Sanitäreinheiten und der Rezeption das gemütliche Bistro. Dort lässt es sich in rustikal gemütlicher Allgäuer Atmosphäre Frühstücken wie ein König, nachmittags sündigen mit hausgemachten Kuchen oder einfach auf einen kleinen Snack, ein erfrischendes Getränk oder einen Plausch treffen, alles unter der Obhut eines historischen Fotos von Monikas Vater, der hier seinen Ehrenplatz eingenommen hat.

Neueste Errungenschaft auf dem Rubi-Camp ist das Saunafass, das in seinem ersten Jahr große Zustimmung fand – mit Blick in die verschneite und glitzernde Winterlandschaft inklusive – und im letzten quasi ungenutzt im Lockdown darbte. Es wird hoffentlich in diesem Winter wieder zu Einsatz kommen…