Südsee-Camp

„Ich selbst war von Anfang an dabei und bin rückblickend sehr stolz, was wir in den 50 Jahren geschafft haben. Unser Angebot reicht weit über einen normalen Campingplatzbetrieb hinaus, wir haben Maßstäbe gesetzt und sind immer in Bewegung geblieben. Mittlerweile sind meine beiden Töchter (Jennifer und Svenja) mit in der Unternehmensführung und selbst die nachfolgende 4. Generation wächst hier auf. Ich hoffe und wünsche mir, dass uns auch in Zukunft die Ideen und Phantasien niemals ausgehen mögen und wir weiter an unserer Vision eines perfekten Campingplatzes für die ganze Familie arbeiten können.“

Geschäftsinhaber Per Thiele