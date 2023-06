Die Top 10 Campingplätze in Europa 2023

Eines ist klar: Ein Campingplatz profitiert von seiner Lage. Liegt er an einem atemberaubenden Ort, der von natürlicher Schönheit umgeben ist, wie zum Beispiel in der Nähe eines Sees, Meeres, Berges oder Waldes, hat er schon gewonnen. Auch der Blick auf ein berühmtes Bauwerk wie den Mont Saint-Michel in Frankreich kann Gäste anlocken, aber die subjektive Auswahl schöner Destinationen ist nicht alles. Um der beste Campingplatz zu sein, benötigt es etlicher Faktoren.