Im südöstlichen Winkel Bayerns, an Rott und Inn, direkt an der Grenze zu Österreich, liegt die Ferienregion Rottal-Inn. Besucher treffen hier auf zwei Welten: die altbayerische Kulturlandschaft – bäuerlich geprägt, abwechslungsreich, voller Kulturschätze – und die Thermenwelten von Bad Birnbach, Bad Füssing und Bad Griesbach. In der Mitte des Bäderdreiecks, umgeben von weiten Feldern und bewaldeten Hügeln, liegt das Vital CAMP Bayerbach im gleichnamigen 2.000-Seelen-Örtchen Bayerbach.