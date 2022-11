Wintercamping in Österreich

1. Camping Grubhof

In bester Lage in den österreichischen Alpen befindet sich der Campingplatz Grubhof. Er ist eine Top-Camping-Adresse im Salzburger Land. Inmitten der Loferer Steinberge und der Berchtesgadener Alpen ist der Campingplatz Grubhof Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Aktivitäten. Vom Camping Grubhof in Lofer kann man prima zum Skifahren, Langlauf, Schneeschuh- & Winterwandern starten. In der Wellness-Alm im Haupthaus des Komfort-Campingplatzes Grubhof finden Erholungssuchende alles, was das Wellness-Herz begehrt.

Wintercamping Spar Angebot

08.01.23 – 18.02.23

04.03.23 – 01.04.23

7 Nächte | ab € 210,00

