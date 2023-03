 Dachzelte

SITTA VON DARE TO BE DIFFERENT: Dachzelt mit Softshell

Auf den Frühjahrsmessen zeigt Dare to be Different Outdoor mit dem Sitta das erste Softshell-Dachzelt aus TenCate-Material. Das Dachzelt wurde komplett in den Niederlanden entworfen und wird in Europa produziert. Und es hat seinen Namen nicht umsonst. Sitta ist der Familienname der Kleiber und das Gewebe hat die gleiche Farbgebung wie dieser charakteristische Vogel. Darüber hinaus scheint es auf dem Autodach förmlich zu kleben. Das Dachzelt wiegt nur 59 Kilogramm und lässt sich außerdem zusammenklappen, sodass es nur wenig Platz einnimmt und auch kompakt im Inneren eines Fahrzeugs verstaut werden könnte.

Sitta wird aus dem neuen Material TenCate KA-10 hergestellt. Das ist ein robustes 280-Gramm-Gewebe aus einer Mischung von 50 Prozent Baumwolle und 50 Prozent Polyester. Dies soll für ein robustes und atmungsaktives Dachzelt sorgen. Die Natur liegt Dare to be Different am Herzen. Deshalb hat man sich entschieden, das Sitta in Europa zu produzieren. Dies sorge für kurze Produktionswege, weniger Emissionen beim Transport und ein qualitativ hochwertigeres Dachzelt, das länger im Einsatz bleibt, so die Verantwortlichen beim Hersteller.

Dare to be Different Sitta ist ab 3.850 Euro erhältlich. Optional gibt es das Unterzelt oder die Seitenwand ebenfalls aus TenCate-Tuch KA-10. Das Unterzelt soll ein neues Konzept haben, das ganz nach den Wünschen des Kunden gestaltet werden kann. Sitta ist ab April bei offiziellen Händlern von Dare to be Different Outdoor erhältlich.