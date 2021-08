Was es Neues gibt

Jüngste Projekte sind zum Beispiel das im bewährten Naturstammhausstil 2018 neu erstellte Gästehaus und die Renovierung der kompletten Sanitäranlagen im Hauptgebäude. Diese bekamen neue Sanitärobjekte sowie Armaturen und wurden mit neuen Wandverkleidungen und Fußböden versehen. Ebenso wurden sie unter Berücksichtigung coronakonformer Sicherheitsmaßnahmen gestaltet. Alle Duschen sind mit innenliegenden Waschbecken als Einzelkabinen ausgebildet und jeweils mit einer kontrollierten Zu- und Abluft ausgestattet.

Kleine Stellplätze wurden zu größeren, komfortableren Einheiten zusammengelegt. Für eine abenteuerlustige Übernachtung entstanden außerdem nette kleine Baumhäuschen. Noch in der Entstehung befinden sich derzeit zehn neue, jeweils zweigeschossige Baumhäuser gegenüber des Campingareals, die es in dieser Weise wohl noch nirgends zu sehen gibt, ist sich Schwörer sicher und klopft auf Holz, das er so liebt.