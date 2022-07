10. Frankreich: Chateaux Dans Les Arbres / Bordeaux

Mit über 11.000 Campingplätzen ist Frankreich das Land mit den meisten Plätzen in Europa. Da versteht es sich von selbst, dass Glamping in Frankreich ein großes Thema ist. Die Region rund um Bordeaux ist unglaublich schön, genauso wie die Stadt an sich. Der exzellente Wein der Region lässt sich perfekt in einem Baumhaus genießen, das den Begriff „Luxus“ neu definiert. Glamping auf „Chateaux Dans Les Arbres“ ist etwas, das man so schnell nicht mehr vergessen wird. In vier verschiedenen Ausführungen dieser extravaganten Unterkünfte kann man den wahren Luxus in den Baumkronen genießen.

www.chateaux-dans-les-arbres.com