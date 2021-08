Für jeden Anspruch ein Camping-Spot

Der Mohrenhof Franken bietet für jeden Camper-Typ ausreichend Platz. So kann entsprechend des Mottos „Back to the roots“ nicht nur klassische im Zelt, Wohnwagen oder Reisemobil übernachtet werden, sondern auch in ganz besonderen Unterbringungen, wie Zirkuswägen, Schäferkarren oder auf Rondellplätzen, die sich besonders für einen Gruppenurlaub eignen. Neue Leute kennenlernen ist hier garantiert.

Wer es ein bisschen komfortabler will, der kann im Wood-Space-Eco-Park in nachhaltigen und luxuriösen Holz-Lodges übernachten. Diese verfügen jeweils über eine voll ausgestattete Küche, hochwertige Schlafmöglichkeiten und schicke Badezimmer. Im Außenbereich laden Holzterrassen mit Outdoor-Möblierung, Sonnensegel und der Blick in die weitläufige Landschaft zum entspannten Verweilen ein.

Die Panorama-Terrasse und die an jedem Stellplatz vorhandenen Feuerschalen laden zu entspannten Abenden ein. Noch im Spätsommer soll es im Mohrenhof Franken zudem noch weitere „hölzerne Wohnheime“ mit eigener Note geben.