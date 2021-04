SEECAMPING WIMMER

Die zentrale Lage direkt am schönen Achensee ist bestens für einen Familienurlaub geeignet. Einkaufsmöglichkeiten und zahlreichen Freizeitangebote befinden sich in unmittelbarer Nähe. In der gesamten Anlage wird sehr auf Sauberkeit geachtet – neu renovierte Sanitäreinrichtung. Das Restaurant, welches direkt an der Anlage angrenzt, zeichnet sich durch Frische und Regionalität aus. www.achensee-camping.at