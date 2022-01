Der Falkenhof von Paul Klima in Diretramszell war bis vor vier Jahren einer von vielen. In Lenggries lud er mit seinen Tieren regelmäßig zur Flugshow ein. Ein tolles Erlebnis für seine kleinen und großen Besucher. Doch Paul Klima wollte mehr. Er wollt seine Greifvögel den Besuchern näher bringen, sie nicht nur aber deren Köpfe hinweg jagen sehen. Mehr Platz, mehr Ruhe für seine Tiere und mehr Möglichkeiten für seine Workshops. Auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Staubenbachhof fanden er und seine Vögel den idealen Ort. Großzügige Volieren entstanden, Platz zum Freifliegen ist reichlich vorhanden. Die alte Landvilla wurde liebevoll restauriert und biete nun unter anderem zwei helle, freundliche Seminarräume. Und Seminare bieten Paul Klima und seine Lebensgefährtin Bibiana Mayser in ganz unterschiedlichen Formen an. Ob der kleine Workshop „Vogelwuid“ über rund 2 Stunden, der große „Vogelnarrisch“ über 5 Stunden oder auch ganz spezielle Fotoshootings mit Greifvögeln, eines ist immer garantiert: der ganz enge Kontakt zu den “Zöglingen“ von Paul Klima. Ein bisschen Theorie muss dabei auch sein – viel Interessantes rund um das Leben der Vögel, ihre Eigenarten, ihr Jagdverhalten und manches mehr. Klima vermittelt sein Wissen gewürzt mit Humor, da kommt keine Langeweile auf.