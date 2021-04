Camping in Bad Kreuznach

Etwas neidisch blickt man als Caravaner schon auf den Wohnmobilstellplatz im Salinental von Bad Kreuznach, denn die Stadt meint es gut mit mobilen Gästen im Reisemobil. Die Übernachtungsanlage direkt am Fluss Nahe liegt nur einen Katzensprung von der Saline entfernt. Aber vom ebenfalls wunderschön gelegenen Campingplatz Nahe-Alsenz-Eck in Bad Münster am Stein-Ebernburg sind es auch nur etwas über 30 Minuten zu Fuß bis Bad Kreuznach und man ist dann schon gut aufgewärmt, wenn man das Gesundbrunnen-Areal betritt und die salzhaltige Luft einatmet. Mit dem Fahrrad sind es nur wenige Minuten, bis die Lungen gefüllt werden können.