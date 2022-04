Mønsted Kalkgruben

Unbedingt einen Besuch wert sind die Kalkgruben in Mønsted, rund 14 Kilometer nördlich von Viborg. Es sind die größten Kalkhöhlen der Welt, die von Menschen einst in mühseliger Handarbeit aus dem Stein gehauen wurden. Das unterirdische System umfasst ein insgesamt 60 Kilometer langes Labyrinth aus Gängen. Zwei Kilometer davon sind für Besucher geöffnet.

Es ist beeindruckend, über Stege und Gestein zu laufen, in beleuchtete Nischen zu blicken und auf kleine Seen, in die beständig Wasser hineintropft. Manche Hallen sind so hoch wie das Innere eines Doms, andere so niedrig, das man nur gebückt durchlaufen kann. Über 18.000 Fledermäuse sollen in den Kalkstollen überwintern, im Herbst fliegen sie die Höhlen an. Zu ihrem Schutz stellt die Grubenbahn, die Besucher sonst in den Stollen fährt, den Betrieb am 15. August ein. Ab dem Spätsommer muss also jeder die zwei Kilometer laufen.