Camping in Dänemark

Die Vielzahl der Campingplätze in Dänemark sind in der Nähe der Küsten zu finden, womit alle Vorzüge des Meeres genossen werden können. Selbst bei Campinganlagen im Landesinneren ist der Strand nie mehr als 50 Kilometer entfernt. Zur Wahl stehen Urlaub an einem Standort oder eine Reise durch das Land. Dabei helfen auch die 19 Themenrouten, die VisitDenmark entwickelt hat, die jede Menge Inspiration bieten, Dänemarks Vielfalt zu entdecken.