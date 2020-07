Camping in der Wachau

Die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete Kulturlandschaft Wachau liegt in Niederösterreich zwischen Melk und Krems, rund 80 Kilometer westlich von Wien. Sie schmiegt sich zu beiden Seiten der Donau in eine malerische Landschaft, die besonders im Frühling mit ihren blühenden Obstgärten verzaubert. Berühmt ist hier vor allem die Wachauer Marille, eine europaweit bekannte Spezialität, die als eigene Marke geschützt ist. Schon ab Mitte März verwandelt sie die Wachau in ein prächtiges zartrosa-weißes Blütenmeer. Ab Mitte Juli werden die saftig-aromatischen, orangenen Aprikosenfrüchte geerntet und zu Köstlichkeiten wie Marillenknödel, Marillenschnaps oder Marillenmarmelade verarbeitet.