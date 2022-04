Camping in Höxter

Wasser gehört hier einfach dazu. Das bemerken Camper, die in Höxter Quartier beziehen, ganz schnell. Denn das Wesercamp trägt die Nähe zum Fluss im Namen und das zu Recht. Hochwasser will man hier nicht haben. Aber ein Fahrrad. So gerüstet, lässt sich die Stadt mit ihren 28.500 Einwohnern am andern Ufer vom rollenden Zuhause aus sehr einfach erobern.

Von hier sind es gerade mal 1.200 Meter bis zum historischen Rathaus am Brückenmarkt. Es steht am Kreuzungspunkt zweier Fernhandelswege und wurde erstmals 1351 urkundlich erwähnt – obwohl seine Wurzeln bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurückreichen. Damit gehört es zu den ältesten Rathäusern in Nordwestdeutschland. Und es hat noch einen Vorgängerbau.