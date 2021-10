Gerade noch mitten in Feldkirch in Österreich, taucht plötzlich die Grenze vor uns auf. Wo andernorts heutzutage lediglich ein Schild am Straßenrand auf die Grenzüberschreitung hindeutet, steht hier immer noch eine große Zollstation mit der Aufschrift: Zollamt Schaanwald – Schweizerisches Zollamt im Fürstentum Liechtenstein. Wir dürfen mit unserem Camper zum Glück unbehelligt passieren. Unser Ziel ist der Campingplatz Mittagsspitze auf der anderen Seite von Liechtenstein. Trotzdem zeigt unser Navi keine halbe Stunde Fahrzeit mehr an. Es ist lustig, dass man diesen kleinen Staat so schnell durchqueren kann und fühlt sich zugleich besonders an, hier, mitten in den Alpen, in denen wir schon so oft waren, ein neues Land zu erkunden.