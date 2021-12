Frühnebel wabert über die Donau und hüllt die Bäume am Ufer in diffuses Licht. Der Blick trifft auf schemenhaft vorbeiziehende Jogger und Radler. Draußen auf dem Fluss erscheinen die unscharfen Konturen eines Ruderbootes. Die Stimmung ist ideal, um in einer Decke eingewickelt im Campingstuhl zu sitzen, auf die Donau zu blicken und in der Fantasie rund zweitausend Jahre in die Vergangenheit zu reisen.

Damals bildete die Donau bei Regensburg den Limes, die Außengrenze des Römischen Reiches. Leicht vorstellbar, wie die Römer einst schwer bewaffnet durch den Frühnebel an der Donau, die sie Danuvius nannten, entlang patrouillierten. Insgesamt waren 6.000 römische Soldaten in dieser Gegend stationiert, eine komplette Legion. Ihre Aufgabe bestand darin, die Grenzen des Römischen Reiches nach Norden hin zu verteidigten, vorzugsweise gegen Germanenstämme, die jenseits der Donau in den Wäldern hausten.