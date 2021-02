Campingplätze an der Deutschen Alpenstraße

Umgeben von der grandiosen Kulisse der Alpen und zahlreichen Seen, schlängelt sich die älteste Ferienstraße Deutschlands über 484 Kilometer vorbei an romantischen Schlössern, ehrwürdigen Klöstern, urigen Bauerndörfern und historischen Städten. Sie orientiert sich an einer Reise, die der bayrische König Maximilian II. im Jahr 1858 unternommen hat. Wer seinen Spuren folgt, wird begeistert sein: Das Allgäu verzaubert mit einer herrlichen Landschaft, herzlichen Menschen, sehr leckerer Küche, viel Tradition und Kultur – und wunderhübschen Kühen, die aussehen wie Plüschtiere aus dem Spielzeugladen. Für Winterfrischler ist die Region ein Dorado. Ob Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Rodeln oder Winterwandern – es gibt genug Auswahl für jeden Geschmack. Wenn mal kein Schnee liegt oder das Wetter schlecht ist, lässt es sich wunderbar in einer der Thermen entspannen. Wer shoppen oder gut essen will, bekommt dazu in Lindau oder Füssen beste Gelegenheit.