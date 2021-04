Wakeboarden in Süddeutschland

Es gibt knapp zwei Dutzend Wakeboard-Anlagen im Süden der Republik – also südlich der Mittelgebirge von Eifel bis Zittauer Berge. Unsere erste Wahl fiel auf den Wild Wake Park in Steinberg am See in der schönen Oberpfalz. Dort gibt es zwei Anlagen und 18 Obstakels, die hier Features genannt werden.

Der Stellplatz an der Anlage war leider total überfüllt, da nur 20 Parzellen zur Verfügung stehen und Hauptsaison war. Wir machten uns schlau und so führte uns der erste Ausflug auf den Campingplatz Weichselbrunn rund 14 Kilometer entfernt. Auch hier war im Sommer 2020 Land unter, aber der nette Campingplatzbesitzer Hannes Schießl konnte uns ganz kurzfristig noch einen Platz anbieten. Also nix wie hin.