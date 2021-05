Campingurlaub im Herzen der Alpen

Das Tiroler Unterland im Osten Nordtirols, ist von einer malerischen Berglandschaft und zahlreichen Seen geprägt. Der größte Tiroler See, der Achensee und das weit über die Grenzen hinaus bekannte Zillertal sind hier zu Hause. Familien finden ein reiches Angebot an Rad- und Wanderwegen vor. Geschichtsträchtige Orte und Städte zeugen von der reichen historischen Vergangenheit dieser Region.