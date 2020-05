Unterwegs im Cuxland

Vorbei an der Nordspitze des Sandstrandes, wo mit der Kugelbake das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt thront, erreicht man zu Fuß oder am besten per Rad den Grünstrand an der Grimmershörn-Bucht. Dort wartet, der Name Grünstrand sagt es, eine ganz andere Variante der Nordsee. Die Gäste, die in den Hotels in Grimmershörn wohnen, haben zumeist auch nicht das Badevergnügen als Priorität. Es ist der Weltschifffahrtsweg, der sie fasziniert. Stundenlang kann man auf dem Balkon sitzen, den großen Pötten nachschauen, die Tausende Container oder wahlweise ähnlich viele Urlauber in Richtung Hamburg bringen. Wer da kein Fernweh bekommt …?