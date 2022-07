Action & Erleben: Urzeitriesen auf der Spur

Einmal Auge in Auge mit einem Tyrannosaurus rex: In der Kategorie „Action & Erleben“ ist das kein Problem. Möglich macht dies das „Dinosaurier Museum Altmühltal“ in Denkendorf im Naturpark Altmühltal – eine Urlaubslandschaft, die berühmt ist für ihren Reichtum an versteinerten Dinosauriern, Urmeerfischen und für alle bisher gefundenen Exemplare des Urvogels Archaeopteryx. Das Dinosaurier Museum Altmühltal ist ein spannendes Ausflugsziel für alle, die an der Entwicklung der Erde interessiert sind und diese hautnah erleben möchten.