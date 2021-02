Wer mit dem Caravan Halle an der Saale besuchen will, muss 30 Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen. Sowohl der Platz am Süßen See bei Seeburg wie auch der Platz im Saaletal bei Kloschwitz liegen etwas außerhalb der mit 237.550 Einwohnern größten Stadt Sachsen-Anhalts. Leipzig nebenan erntet viel Ruhm, aber wer sich auf Halle einlässt, erlebt eine Stadt mit tollen Bauwerken, einer reichen Geschichte und einem dank der gut 20.000 Studenten jungen Publikum.

Wer clever ist, parkt links der Saale und pendelt mit den Linien 7 und 8 mitten hinein ins Zentrum. Guter Startpunkt für einen Rundgang, um Halle kennenzulernen, ist das Marktschlösschen am Marktplatz 13. In dem roten Bau aus dem 16. Jahrhundert befindet sich die Tourist-Information. Tipp: Im selben imposanten Bau lockt ein Laden, in dem es original Halloren-Kugeln gibt. Diese Schoko-Leckerei stammt – der Name verrät es – aus Halle und schmeckt dank des städtischen Flairs besonders lecker.