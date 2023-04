Tourism Ireland, Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt, Tel.: 069/9231850, trade.de@tourismireland.com, www.tourismireland.com Tourism Ireland, 4th Floor, Bishop‘s Square Redmond‘s Hill, Dublin 2, Ireland, www.ireland.com/de-de

Fähren

Kanalfähren gibt es ab Frankreich oder Rotterdam nach Harwich (GB) mit Stena Line, von IJmuiden (nördl. NL) nahe Amsterdam nach Newcastle (GB) mit DFDS bzw. von Rotterdam nach Hull (GB) mit P&O. Dann folgt eine Landquerung und eine weitere Überfahrt von GB über die Irische See, ab Fishguard oder Pembroke in Cornwall, ab Holyhead in Wales mit Irish Ferries, ab Liverpool in Nordengland mit P&O oder mit Stena Line und P&O ab Cairnryan in Schottland.

Ankunft für die südlicheren Routen ist jeweils in Rosslare oder Dublin in Irland bzw. für die nördlichen Verbindungen in Nordirland mit Belfast oder Larne. Direkt ab Dunkerque in Frankreich geht es mit DFDS oder ab Cherbourg in der Normandie mit Irish Ferries, Stena Line oder Brittany Ferries bzw. ab Roscoff in der Bretagne zu den Ankunftshäfen in Südirland wie Rosslare für DFDS und Stena Line oder Cork für Brittany Ferries. Nach Dublin an der Irischen Ostküste fährt Irish Ferries.

Die Campingplätze des Irish Caravan & Camping Council (ICCC), Kilshanny, Mitchelstown (C0), Tel.: 00353-1800242473 info@camping-ireland.ie, www.campingireland.ie/de/ Hier sind 85 Camping- und 17 Glampingplätze mit Größe, Ausstattung, Lage, Öffnungszeiten und allen Kontaktdaten perfekt aufgelistet und bebildert.