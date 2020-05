„Ich glaube, es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern. In ein Haus geht man gar zum Dache hinein“ – diese Beschreibung Marburgs der Brüder Grimm gilt noch heute. Wer Marburg zu Fuß erkunden will, braucht eine gute Kondition: Von der Lahn über die Altstadt bis hoch zum Schloss sind es 109 Höhenmeter und 400 Treppenstufen. So sind für Camper die ersten Meter entlang der Lahn vom Campingplatz Lahnaue quasi ideal zum Warmlaufen. Nach einem Kilometer und der Überquerung der Lahn geht es ab dem Lahntor steil bergan.

Die Altstadt heißt in Marburg natürlich deshalb Oberstadt, weil sie oben ist. Auf dem Berg. Hinauf geht es über eine der unzähligen Treppen oder mit dem Fahrstuhl. Ja, in Marburg gibt es gleich zwei Aufzüge, die in die Oberstadt hinauf fahren. Oben angekommen, zeigt sich, was die Brüder Grimm meinten: Zwischen den Fachwerkhäusern führt in fast jeder Seitenstraße eine Treppe die Besucher hinauf oder hinunter. Manchmal nur einen Meter breit, vermitteln die schmalen Gassen ein gutes Gefühl dafür, wie die beiden bekanntesten Marburger Studenten hier während ihrer Studienzeit zwischen 1802 und 1806 gelebt haben. Schon damals inspirierte die märchenhafte Kulisse der Stadt die Brüder Grimm zu ihren weltbekannten Kinder- und Hausmärchen.