Städtetipp: Neustadt an der Weinstraße

Stadtbummel und Wein trinken – das klappt in Neustadt an der Weinstraße hervorragend. Aber die Stadt mit ihren neun Weindörfern bietet mehr als guten Wein. Vom nächstgelegenen Campingplatz in Sankt Martin sind es rund zehn Kilometer bis zum historischen Marktplatz. Mit dem Rad dauert das 45 Minuten, mit dem Auto nur 20 Minuten. Großer Nachteil: Mit dem Auto ist bei 0,5 Promille Schluss, mit dem Rad dürfte es ein Schöppchen mehr sein. Aber dazu später mehr, zuerst die Kultur.

Die Altstadt rund um den historischen Marktplatz mit Rathaus und dem größten Fachwerkhausbestand in der Pfalz krönt die gotische Stiftskirche mit ihren zwei ungleichen Türmen, das Wahrzeichen der Stadt. In ihrem Nordturm hängt die größte Gussstahlglocke der Welt. Wer zunächst lieber dem Wasser als dem Wein zugetan ist, der ist am Paradiesbrunnen richtig. Er soll an die Vertreibung aus dem Garten Eden erinnern. Vor dem wie ein Schwalbennest an der Stiftskirche klebenden Küsterhaus sprudelt frisches Wasser für den durstigen Stadtbesucher. Wer dann noch die Vorräte in seinem Caravan mit lokalen Köstlichkeiten auffüllen möchte: Dienstags und samstags ist auf dem Platz Wochenmarkt. Dank seiner Kulisse gilt er als einer der schönsten Märkte in der Pfalz.