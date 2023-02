Den Winter im Schnee zu genießen und die Schönheit der Natur zu erleben, rückt immer mehr in den Vordergrund des Winterurlaubes. So wird das Naturerlebnis abseits der Skipisten und des Trubels zum neuen Trend – kein Wunder bei den Preisen für Liftkarten. Nun ist das Wandern derzeit ein Megatrend und etwas ganz Besonderes ist der Winterurlaub in tief verschneiten Alpen – was ja auch nicht mehr überall so ist. Logische Kombination: Ruhe und Erholung auf Winterwanderwegen in extrem schneesicheren Gebieten wird zum einzigartigen Erlebnis.

In den Tiroler Bergen des Pitztals kann man mit großer Gewissheit damit rechnen, dass glitzernde Eiskristalle die Landschaft bedecken. Der Duft nach Schnee liegt in der Luft und fein mit Schnee überzuckerte Baumwipfel funkeln in der Sonne. Vereiste Bäche und scheinbar erstarrte Wasserfälle prägen die Winterwelt neben langen Tiefschneehängen und weißen Bergspitzen. Manchmal sind Rehe und Hirsche zu sehen, aber auch die Vögel der Berge und des Winterwaldes. Aber Achtung: Nur auf ausgeschriebenen Winterwanderwegen darf diese Natur gespürt und die Artenvielfalt der Tiere kennengelernt werden. Denn nur so bleibt gewährleistet, dass ihr Lebensraum nicht zerstört wird. Dazu werden im Pitztal viele Winterwanderwege professionell präpariert und ausgewiesen. Die Vielfalt ist groß: Ob nur ein Spaziergang oder eine weitere Wanderung, mit oder ohne Schneeschuhe, Rodeln oder in Begleitung der ganzen Familie, Naturgenuss ist garantiert.