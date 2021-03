Prignitz in Brandenburg

Die Prignitz in sieben Tagen

Auch mobile Gäste mit Caravan, die nicht so gerne Fahrrad fahren, sind in der Prignitz willkommen. Für sie hat der Tourismusverband Prignitz eine siebentägige Rundreise zu den wichtigsten Stationen der Region ausgearbeitet. Der längste Streckenabschnitt misst gerade einmal 69 Kilometer. Schon unterwegs gibt es für Urlauber viel zu entdecken und an den Zielorten beziehungsweise in deren Nähe befinden sich Campingplätze.

Tag 1: Anreise nach Havelberg. Die Hansestadt trägt den Beinamen „Wiege der Prignitz“: Rundgang durch die Inselstadt mit Besuch des Doms und seiner Klosteranlage, der Altstadt mit verträumten Cafés sowie der Kirche St. Laurentius.

Tag 2: Havelberg – Kyritz, 45 Kilometer: Fahrt nach Kyritz mit Halt am Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse), Besuch der historischen Gruft an der Wehrkirche von Kampehl. Nachmittags Rundgang durch Kyritz an der Knatter mit historischem Stadtkern und Klosterviertel.

Tag 3: Kyritz – Meyenburg, 69 Kilometer: Fahrt nach Meyenburg mit Halt in Wittstock/ Dosse, dort Besuch der Darstellung der Schlacht des 30-jährigen Krieges auf dem Scharfenberg. Weiterfahrt mit Stopp im mittelalterlichen Freyenstein, Besuch des Archäologischen Parks und/oder von zwei Renaissance-Schlössern. In Meyenburg folgt die Besichtigung des Schlosses mit Modemuseum. Hier ist eine große Modesammlung von der Jahrhundertwende bis zu den 1970er-Jahren zu sehen.

Tag 4: Meyenburg – Pritzwalk – Bad Wilsnack, 55 Kilometer: Fahrt nach Pritzwalk mit Besuch der Museumsfabrik (kinderfreundlich) und des Museumscafés. Weiterfahrt nach Bad Wilsnack, dort Besuch der Kristall-Therme oder der Plattenburg, Norddeutschlands einzige erhaltene Wasserburg. Alternativ: Besichtigung der Wunderblutkirche.

Tag 5: Bad Wilsnack – Wittenberge, 30 Kilometer: Auf der Fahrt nach Wittenberge, der größten Stadt im Landkreis Prignitz, Halt im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg mit seinen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Zwischenstopp im Europäischen Storchendorf Rühstädt, wo jedes Jahr zahlreiche Storchenpaare brüten. Nachmittags Spaziergang durch Wittenberge entlang der Elbpromenade mit Blick auf die Industriekultur der Stadt und die Elbtalaue.

Tag 6: Wittenberge – Lenzen – Perleberg, 55 Kilometer: Weiterfahrt nach Perleberg mit Halt in Lenzen, dort Besichtigung der mittelalterlich-barocken Burganlage, die auf einer Anhöhe am Rande der Stadt liegt, außerdem Besuch des Natur-Poesie-Gartens oder des Erlebnisgeländes Auen-Reich. In Perleberg Besichtigung der historischen Altstadt der Rolandstadt mit ihren Fachwerkhäusern sowie der mächtigen St. Jacobikirche.

Tag 7: Heimreise