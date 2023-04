Endlich kribbelt sie wieder, die Reiselust, schlummerte sie doch in der kalten, dunklen Jahreszeit im Winterschlaf und war zuvor von Corona viel zu lange ausgebremst. Wie wär’s mit Kurs Nordost? Dort erhebt sich vor den Toren der Hansestadt Stralsund die Ostseeinsel Rügen. Dass dort Vielfalt zu erwarten ist, lässt schon ihre Fläche vermuten: Mit 926 Quadratkilometern ist Rügen größer als Berlin und rangiert damit deutlich auf Platz eins der deutschen Inseln vor Usedom mit gerade mal 373 Quadratkilometern. So viel Platz verspricht ein umfangreiches Freizeit- und Übernachtungsangebot. Und tatsächlich ist die Liste an Campingplätzen lang und abwechslungsreich. Mobile Urlauber, ob Paare oder Familien, stehen nahe an schönen Städten ebenso wie dicht bei Stränden oder am waldreichen Nationalpark Jasmund. Tipp: Auf jeden Fall Wanderschuhe und Fahrrad mitnehmen. Damit lässt sich die Insel Rügen am besten kennenlernen.

Übrigens: Kein Ort auf Rügen ist weiter als sieben Kilometer vom Wasser entfernt. Die Insel bietet mit der Ostsee und den flachen Bodden ideale Bedingungen für Wassersport. Surf- und Kiteschulen bieten Kurse an und verleihen die nötige Ausrüstung. In Marinas gibt es Boote auszuleihen und die Möglichkeit, auf begleitenden Törns mitzusegeln. Selbst Angelfahrten werden von Häfen aus angeboten. Sehr viel besser als auf Rügen, um die nach dem Winter eingerosteten Knochen wieder geschmeidig zu machen, geht es also kaum. Tatsächlich trägt die salzhaltige Meeresbrise ebenso zum wohligen Gefühl bei wie die mit mehr als 2.000 überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden und das milde Reizklima. Dazu kommen 800 Kilometer Rad- und Wanderwege. Ideal, um die Insel aktiv zu erkunden. Also: Tür auf und los.