Geschichte auf Schritt und Tritt

Zu Füßen des Schlosses gruppiert sich die Altstadt. Wie auch immer der Weg durch die Gassen gewählt ist: Hier begegnet Gästen die Geschichte auf Schritt und Tritt. Etwa beim Eingang zum Schloss, den zwei Gebäude flankieren.

Zum einen die Pfarrkirche St. Johann. Sie geht auf die im Jahr 1247 erstmals bezeugte Burgkapelle zurück. Sie wurde 1583 neu errichtet und diente als Grablege der Grafen von Werdenberg sowie bis 1844 der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. Von 1756 bis 1763 entstand ein Neubau, der lediglich die Nordwand und den Turm stehen ließ.

Zum anderen fällt der fürstliche Marstall durch sein barockes Aussehen auf. Kein Wunder, schließlich wurde das Gebäude 1724 unter Fürst Joseph von Hohenzollern errichtet, also im Zeitalter des Barocks. Mehrere Umbauten im Verlauf der Jahrhunderte gaben dem Marstall zeitweise ein anderes Erscheinungsbild. In jüngster Zeit war im Marstall eine Klinik untergebracht, die jedoch Ende Juli 2019 geschlossen wurde. Heute befindet sich in dem früheren Stall und der Reithalle die Marstall-Einkaufspassage.