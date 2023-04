Städtetipp Bad Gandersheim

Sogar geschichtlich Interessierte kommen auf ihre Kosten: Das römisch-germanische Schlachtfeld am Höhenzug Harzhorn im Grenzgebiet zur Gemeinde Kalefeld gilt als eine der bedeutendsten archäologischen Neuentdeckungen heutiger Zeit. Tatsächlich waren noch 235 nach Christus römische Truppen in Germanien unterwegs. Am Harzhorn ereignete sich eine dramatische Schlacht, aus deren Verlauf mehr als 2.700 Fundstücke aus dem Waldboden geborgen wurden. Weite Teile der Kampfhandlungen konnten daraus modellhaft rekonstruiert werden.

Tipp: Das moderne Informationsgebäude, ein Themenpfad mit fünf Stationen und angebotene Führungen informieren über das spannende Ereignis der Antike. Es befindet sich nahe der Autobahn A7. Das Gute: All das lässt sich gut vom Campingplatz aus erleben, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und nach einem erlebnisreichen Tag in Bad Gandersheim gibt es in trauter Runde vor dem Wohnwagen immer genug zu erzählen.