Städtetipp Bad Staffelstein

Während einer Führung können die historischen Innenräume des Klosters, von denen besonders der Kaisersaal mit seinen üppigen Stuckarbeiten begeistert, besichtigt werden. Auch das Museum Kloster Banz birgt besondere Schätze wie die historische Petrefaktensammlung und die orientalische Sammlung von Herzog Maximilian in Bayern. Über eine prächtige Freitreppe gelangen Besucher in die ebenso sehenswerte Stiftskirche Kloster Banz. Der majestätische Sakralbau gehört zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Barock. Wesentlich schneller ist man aber im historischen Zentrum von Bad Staffelstein. Vorbei an Therme, Kurpark und Bahnhof ist man in einer halben Stunde die knapp zwei Kilometer vom Campingplatz gelaufen. Dann steht man mitten im Genussparadies. Nicht umsonst ist die Stadt einer von nur 100 Genussorten in ganz Bayern.