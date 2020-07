Wer auf Camping Falckenstein seine Zeit verbringt, befindet sich im Norden von Kiel, am westlichen Ausläufer der Kieler Bucht, auch Kieler Förde genannt. Wenige Kilometer südlich, in Kiel-Holtenau, hat der Nord-Ostsee-Kanal seinen Eingang, spült sich quer durchs Land, bis runter nach Brunsbüttel an der Elbmündung. Etwa 30.000 Schiffe nutzen diesen Seeweg zwischen der Nord- und der Ostsee jedes Jahr.