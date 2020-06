Altstadt mit viel Fachwerk

Von hier aus sind es 2,3 Kilometer entlang des Perlebachs und der Rur bis in die Altstadt – dorthin, wo sich die vielen Fachwerkhäuser mangels Platzes dicht an dicht kuscheln. Wer die Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen möchte, folgt in erster Linie der Laufenstraße. An der reihen sich die wichtigsten Stätten.

Einen gelungenen Einstig markiert der Besuch der Evangelischen Stadtkirche, Laufenstraße 6. Ihr Bau, eröffnet wurde sie am 16. August 1789, ist verbunden mit der Blüte der Produktion von Feintuch, besonders aber mit der lutherischen Theologen- und Tuchfabrikantenfamilie Scheibler. Interessantes Detail der Kirche: Die Turmspitze gehörte einst zur Friedenskirche in Köln-Mülheim. Ein Eisgang des Rheins im Jahr 1784 zerstörte das Gotteshaus – danach wurde die Spitze in Monschau wieder verbaut.

Besagter Tuchfabrikant Scheibler hat gleich nebenan in der Laufenstraße 10 ein prächtiges Patrizierhaus – eine multifunktionale Villa – errichtet. Das Rote Haus gilt heute als Wahrzeichen der Stadt und diente ursprünglich als Stammsitz der Familie, Kontor und Fabrikationsstätte.