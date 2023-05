Reise Top of Europe

Top of Europe – Jungfraubahn

Die Idee für die Jungfraubahn kam dem Schweizer Unternehmer Adolf Guyer-Zeller im Jahr 1893 bei einer Wanderung auf der Kleinen Scheidegg, der Passhöhe zwischen Grindelwald und Lauterbrunnen, wo bereits seit 1892 eine Bahnstrecke existierte. Nach Erhalt der Baukonzession durch das Parlament konnte Guyer-Zeller drei Jahre später mit dem Bau beginnen. 1912 wurde die Jungfraubahn in Betrieb genommen und hat seitdem Millionen an Gästen auf 3.454 Meter ü. NN gebracht. Allein 2022 besuchten mehr als 600.000 Gäste das Jungfraujoch. Die Bahn fährt alle 30 Minuten zwischen 8 und 18 Uhr in den Sommer-Monaten, im Winter entsprechend kürzer. Die Fahrtzeit beträgt 35 Minuten.

Der Preis für eine Fahrt ist abhängig davon, in welcher Saison man das Joch besuchen möchte. So kostet eine Einzelfahrt in der günstigsten Saison nur 51 CHF und in der teuersten Saison 76 CHF. Kinder unter 6 Jahren brauchen keine Tickets. Für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren gibt es eine sogenannte Kinder-Mitfahrkarte für 30 CHF, die für ein Jahr auf dem gesamten Streckennetz der Jungfraubahn gültig ist. Ohne diese Karte bezahlen Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren den halben Preis. Kinder ab 16 Jahren zahlen den vollen Preis.

Wer sich aber im gesamten Gebiet rund um das Top of Europe bewegen will, ist mit den Top of Europe-Tickets besser bedient. Diese starten bei 94 CHF und gelten ab Interlaken für die Schiene und die drei großen Seilbahnen Eiger Express, Männlichen und First. Aber auch ab Lauterbrunnen bis Mürren. Für 3 Tage zahlen Erwachsene 229 CHF, mit Swiss Travelpass 179 CHF. Kinder bis 15 Jahre kosten generell 30 CHF. Es lohnt sich, länger zu bleiben, denn pro weiterem Tag kommen nur 20 bzw. 10 CHF hinzu – acht Tage kosten „nur“ 283 CHF.

Info und Kontakt: Jungfraubahnen, Harderstrasse 14, CH-3800 Interlaken, Tel.: 0041-33/8287233, info@jungfrau.ch, www.jungfrauregion.swiss/de, www.jungfrau.ch