Einfach bezaubernd: Der Winter am Achensee

Mehr als 150 Kilometer geräumte Winterwanderwege erschließen die verschneite Landschaft, in der Genusswanderer in den sanft ansteigenden Tälern des Naturparks Karwendel spazieren und sich in den urigen Hütten bei Tiroler Köstlichkeiten am Kamin aufwärmen können.

Abseits der Winterwanderwege bietet sich die Möglichkeit, die gänzlich unberührte Winterlandschaft mit Schneeschuhen oder Tourenski zu entdecken.