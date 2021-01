Nordsee-Camping Neuharlingersiel

Der einzig ganzjährig geöffnete Campingplatz der Region ist das Nordsee-Camping von Andrea Abels in Neuharlingersiel. Natürlich schränkt sie auch ein, dass dies in der Saison 2020/21 extrem vom Land Niedersachsen gesteuert wird, aber grundsätzlich will sie ganz entspannt durchhalten. Das erfordert schon der hohe Dauercamperanteil, der sein Hausrecht auf Entspannung nutzen will. So bleibt auch Touristencampern die Hoffnung, dass sich hier im Winter ganz entspannt ein Plätzchen findet.