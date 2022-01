Alf an der Mosel: Glühwein und Weihnachtszauber

Die Moselregion ist bekannt für ihre guten Weine. Was liegt also näher, als dort einen richtig guten Winzer-Glühwein zu genießen? Mit Glühwein, kulinarischen Highlights und abwechslungsreichen Ständen verwandelt sich an den Adventswochenenden der Campingplatz in Alf in einen weihnachtlich erleuchteten Treffpunkt für Freude und Genuss. Der Mosel-Wintermarkt soll unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienekonzepte stattfinden (aufgrund der sich fast täglich ändernden Corona-Situation bitte vorab informieren).

Neben abwechslungsreichen Wanderungen zum Prinzenkopfturm und der Burg Arras durch die Wälder und Weinberge locken auch romantische Spaziergänge am weihnachtlich erleuchteten Moselufer. Und wer möchte, trinkt nicht nur seinen heißen Glühwein frisch vom Fass – sondern schläft auch in letzterem. Das ist in einem der urigen und voll ausgestatteten Deluxe-Weinfässer auch im Winter möglich.