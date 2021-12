Wintercamping an der Ostsee

Heiligenhafen: Eine Stadt zeigt Zunge

Die Tour beginnt am nördlichen Ende der Autobahn 1, in Heiligenhafen. Der Ortskern des Ostseebads liegt malerisch an einer Bucht hinter einer vorgelagerten Landzunge. Wir schlendern am Ufer entlang in die Altstadt. Dort und in der nahe gelegenen Marina laden Restaurants zum Verzehr von fangfrischem Fisch ein. Visà- vis der Stadt liegt ein Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Graswarder. Etwas westlich auf dem Steinwarder bietet die Erlebnis-Seebrücke Kinderspielbereiche, Sitz- und Liegemöglichkeiten, verglaste Abschnitte und den besten Blick auf die Ostseeküste. Erlebnisse bietet auch das Aktiv-Hus (www.aktiv-hus.de) mit Kinderspielwelt, Spa-Bereich und Geschäften.