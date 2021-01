Winterwandern im Elbsandsteingebirge

Vorschläge für Winterwandertouren

Die Drei-Steine-Route führt von Bad Schandau entlang des Kleinhennersdorfer Steines, des Papststeines und des Gohrischs nach Königstein. Es sind insgesamt elf Kilometer der Kategorie rot, die in 3,5 Stunden machbar sind. Die große Elbtalrunde führt von Bad Schandau nach Schmilka und zurück. Das sind 13 leichte Kilometer und eine Laufzeit von vier Stunden. Oder der Schmilkaer Kessel, der von Schmilka auf den Carolafelsen führt. „Das ist zwar eine schwarze Route, aber die acht Kilometer sind in 3,5 Stunden für Wanderer machbar“, so Touristikerin Nicole Hesse.