Ebenfalls weit über die Stadtgrenzen bekannt ist der Wein der Affentaler Winzergenossenschaft, einer der ältesten Winzerzusammenschlüsse Deutschlands. Bei einem Besuch bleiben neben den qualitativ hochwertigen Weinen sicherlich der Name und die damit verbundene prägnante Affenflasche im Gedächtnis. Aber was hat es damit auf sich? Denn Affen leben tatsächlich nicht in und um Bühl.

Der Ursprung liegt im Mittelalter. Bereits um das Jahr 1250 wurde vom Kloster Lichtental aus Wein angebaut. In der Nähe der Weinberge stand eine von zahlreichen Pilgern besuchte Kapelle. In Anlehnung an das „Ave Maria“, das dort regelmäßig gesungen wurde, wurde das Tal der Legende nach „Ave Tal“ genannt, woraus der Volksmund schließlich das Affental machte. Woher Ende der 1940er-Jahre die Idee kam, die Weinflaschen mit einem Affen zu dekorieren, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Man geht jedoch davon aus, dass ein Apotheker aus Karlsruhe das auffällige Design entwarf. Heute ist die Affenflasche mit ihrem kupfer- und goldfarbenen Affenrelief über die Landesgrenzen bekannt.

Die Abnehmer kommen aus den USA, China und Kanada. Sogar bis Australien wird der Traditionswein verschickt. Die Winzergenossenschaft, eine der vielen im Weinparadies Ortenau, will aber nicht nur Weine verkaufen, sondern Wein auch erlebbar machen. So bietet sie ihren Gästen neben öffentlichen Weinproben und Verköstigungen in der eigenen Vinothek auch Keller- und Weinbergführungen an.