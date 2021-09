Holländisches Flair

Neben den Gotteshäusern prägen viele prächtige Häuser im holländischen Stil das Stadtbild. Sie alle stammen aus der Gründungsphase. Besonders die typischen Fronten und Giebel, die sich dicht an dicht nebeneinander reihen, wirken so heimelig wie die in beliebten Kleinstädten in Holland.

Diesen Effekt verstärkt das Wasser, das in Friedrichstadt in Kanälen und Wasserstraßen fließt – einst geplant von den Gründervätern. Die schufen damit nicht nur Transportmöglichkeiten, sie brachten auch den Charme ihrer Heimat in ihr neues Zuhause.

Heute ermöglichen die Wasserwege, Friedrichstadt aus ungewohnter Perspektive zu erkunden – mit einer geführten Grachtenfahrt oder in einem gemieteten Boot. Dann ziehen die mit Kopfstein gepflasterten Gassen in Augenhöhe an den Gästen vorbei, Häuser und Brücken, Radfahrer und gemütliche Ecken.

Natürlich machen solche Eindrücke neugierig: Wer die Geschichte des Ortes etwas genauer kennen lernen möchte, ist im Museum Alte Münze richtig. Tipp: In diesem Gebäude, es zählt zu den schönsten Friedrichstadts, präsentiert eine Ausstellung auf moderne, informative Weise Wissenswertes. Auf insgesamt drei Etagen schlägt es die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart.