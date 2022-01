Schmankerl aus der Region

Bergwandern gehört auch zu den Leidenschaften von Karin Klausner, die seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Team dafür sorgt, dass sich die Campinggäste wohlfühlen. Der kleine Laden im Empfangsbereich hält vieles von dem bereit, was man täglich so braucht. Zu den Supermärkten in Fieberbrunn ist es nur ein Katzensprung und wer möchte, kann sich im platzeigenen Restaurant beim Frühstück verwöhnen lassen. Und dieses Angebot gilt natürlich den ganzen Tag über. Eine breit gefächerte Speisekarte, auch mit Schmankerln aus der Region, liegt ebenso bereit wie für die Kleineren eine eigene Kinderspeisekarte. Da kann man es sich als ganze Familie gut gehen lassen.

In der Hauptsaison täglich ab 11.30 Uhr und in der Nebensaison ab 16 Uhr außer Montag. Nicht ohne Grund ist das Team um Karin Klausner besonders stolz auf den rund 1.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich „Energiebrunnen“. Da gibt es so ziemlich alles, was das Herz kleiner und großer Erholungssuchender begehrt. Dazu gehört das Panoramabad mit beheiztem Hallenbecken und dem Ganzjahresfreibad. Die Seele baumeln lassen wird großgeschrieben. Nicht zuletzt in der großzügigen Saunalandschaft mit sechs unterschiedlichen Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine, Solestollen und vielem mehr. Nach einer langen Wanderung oder einem Skitag sind die angebotenen Massagen ein besonderer Genuss.