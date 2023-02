Top 5 Reiseziele der Redaktion

2. NORWEGEN – Byglandsfjord

Mein Lieblingsziel: Byglandsfjord in Norwegen. Von der Fähre in Kristiansand bleibt nur eine gute Stunde Fahrt ins Städtchen am gleichnamigen Fjord. Das Setesdal ist ein Traumziel: Angeln, Wandern, Radfahren, Paddeln oder Rafting – alles möglich. Das Mobil steht auf dem Vier-Sterne-Platz Neset Camping am südlichen Ende des 34 Kilometer langen Byglandsfjords.

MAREN SIEPMANN Redakteurin Zubehör