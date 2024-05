Auf der Strecke von Mittersill im Salzburger Land bis nach Matrei in Osttirol trifft die Redewendung „Der Weg ist das Ziel“ absolut ins Schwarze. Natürlich kann man die gut ausgebaute Route über den Alpenhauptkamm einfach nur nutzen, um günstig, schnell und meist staufrei an den Urlaubsort zu gelangen – ob in Osttirol, Kärnten, an der Adria oder in den Südtiroler Dolomiten. Wir raten aber: Machen Sie das nicht! Für eine reine Panorama-Autofahrt ist der 36 Kilometer lange Alpenhighway viel zu schade. Unser Tipp: Kommen Sie zwischendurch bewusst vom Weg ab und entdecken Sie traumhafte Spots rechts und links der Felbertauernstraße.