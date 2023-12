12 Wintercampingplätze im Bayerischen Wald

Etwas Glück gehört natürlich dazu. In der vergangenen Wintersaison hat es „im Woid“ nur während drei Wochen viel Schnee gegeben. Doch jedes Jahr ist die Situation anders. Für die Fahrt in den Oberen Bayerischen Wald sollte der Caravan aber auf jeden Fall winterbereift sein.

Der Bayerische Wald lockt mit einem ausgedehnten Skigebiet am Großen Arber. Unterhalb der Liftstation liegt das Langlaufzentrum Bretterschachten mit herrlichen Langlaufloipen durch die Wälder. Wandern kann man beispielsweise rund um den zugefrorenen Großen Arbersee oder quer durch den Winterwunderwald. Mit viel Glück sieht man dort sogar Wolf und Luchs.

Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, gibt es in der näheren Umgebung interessante Freizeitbeschäftigungen für drinnen. Zum Beispiel ein Tag in der Silberbergtherme in Bodenmais (bitte beachten: wegen Revisionsarbeiten vom 13. November bis einschließlich 3. Dezember geschlossen). Oder ein Besuch im Silberbergwerk bei Bodenmais, in der „Gläsernen Scheune“ bei Viechtach, mit dem größten Bleiglasgemälde der Welt, im großen Glasmuseum in Frauenach (montags geschlossen) oder ein Shopping-Besuch im Joska-Glasparadies. Pullman City, die Westernstadt bei Eging, bietet einen schönen Adventsmarkt sowie besondere Attraktionen während der „Special Christmas Week“ vom 23. Dezember bis 1. Januar 2024.

Sehr zu empfehlen ist auch der Baumwipfelpfad in Neuschönau, mit 1.300 Metern einer der längsten Baumwipfelpfade der Welt. Aussichtsreiche Holzstege führen in acht bis 25 Metern Höhe zum 44 Meter hohen Baumturm und ermöglichen eine ganz besonders schöne Sicht auf Deutschlands ältesten Nationalpark, den Bayerischen Wald.

–> Tipp: Video zum Baumwipfelpfad