Stiga-Frontmäher für professionelle Nutzer

Ob Profi oder anspruchsvoller Gartenbesitzer – wer große Flächen mähen und in Stand halten muss, für den sind motorisierte Gartengeräte unverzichtbar. Daher werden beispielsweise Aufsitzmäher, die mit Effizienz, Leistung und einem perfekten Schnittbild punkten, kontinuierlich nachgefragt. Die Park Pro Frontmäher von Stiga vereinen nicht nur alle genannten Vorteile in sich, sondern legen in Sachen Fahr- und Bedienkomfort noch eine Schippe drauf. Da zudem ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung steht, können die Modelle auch ganzjährig eingesetzt werden – was eine vielseitige und vor allem wirtschaftliche Performance von Frühling bis Winter garantiert.

Wer beruflich oder privat bedingt weitläufige Park- und Gartenanlagen bzw. Anwesen zu pflegen hat, stellt in Sachen Qualität und Handling hohe Ansprüche an sein Equipment. Die Park Pro Modelle 540 IX und 740 IOX sowie der kompaktere 340 IX überzeugen hier auf ganzer Linie, da sie in Ausstattung und Funktion perfekt auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten sind. Allen voran zeichnen sie sich durch ihre mittige Knicklenkung aus. Dank dieser folgen die Hinterräder immer der Spur der Vorderräder, wodurch der sonst übliche Blick zurück oder zur Seite passé ist. Weiterer Vorteil: Aufgrund der Knicklenkung ist ein sehr randnahes Mähen an Wegen, Zäunen und Hecken sowie um Beete, Bäume und Co. möglich – ohne mit dem Heck anzuecken und ohne groß manövrieren zu müssen. Gleiches gilt für Ecken in die es sich mit dem frontmontierten Mähdeck leicht ein- und ausfahren lässt. Das bedeutet ein erhebliches Plus in puncto Zeit und Aufwand! Weiterhin garantieren der hydrostatische Allradantrieb und die großen, profilstarken Räder auch auf anspruchsvollem Gelände stets ein sicheres Arbeiten.

Die Arbeit auf großen Arealen zieht zumeist langes Sitzen mit sich. Daher macht sich bei allen Park Pro Modellen neben technischer Stärke auch ein hohes Maß an Komfort bezahlt. So lässt sich die Höhe von Sitz und Lenkrad individuell einstellen; die ProDrive-Servolenkung, eine geringe Vibration am Lenkrad sowie die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung via Fußpedal ermöglichen zudem ein äußerst angenehmes Fahrgefühl. Um dem Nutzer dabei stets die beste Kontrolle über den Frontmäher zu gewährleisten, gibt das seitlich angebrachte, witterungsunempfindliche LED-Display zuverlässig Auskunft über alle wichtigen Parameter. Beim Park Pro 740 IOX können die Einstellungen zudem zur gewünschten Schnitthöhe des Mähdecks sowie die Kontrolle weiterer möglicher Anbaugeräte dank der hydraulischen Verbindung ganz bequem per Professionell mähen bedeutet vor allem bedarfsgerecht mähen – und dafür schaffen die Combi-Mähdecks von Stiga perfekte Voraussetzungen. In den Schnittbreiten 95 bis 125 cm erhältlich und ausgestattet mit entweder zwei oder drei frei rotierenden Messern steht für die Park Pro Modelle stets die passende Technik zur Verfügung. Für längeres Gras kann der Heckauswurf gewählt werden, während ansonsten die bewährte Mulchmethode zum Einsatz kommt – ideal für ein ökonomisches, effizientes und zeitsparendes Arbeiten mit exzellentem Ergebnis.

Unverzichtbarer Vorteil der Park Pro Reihe ist auch ihr flexibler ganzjähriger Einsatz. Neben den Combi-Mähdecks können optionale Schneeräumschilder und zweistufige Schneefräsen sowie Kehrbürsten in unterschiedlichen Ausführungen und Breiten montiert werden.

